Serie A : Côme accroché par la Cremonese

Devant son public, réuni au Giuseppe Sinigaglia, Côme n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1), ce samedi, lors de la 5e journée de Serie A. Opposés à la Cremonese, les locaux avaient pourtant ouvert le score.

Idéalement lancés après l’ouverture du score de Nico Paz (32e), les hommes de Cesc Fabregas craquaient finalement au retour des vestiaires sur un but de Federico Baschirotto (69e). Score final : 1-1. Au classement, Côme est 7e, deux rangs derrière la Cremonese.