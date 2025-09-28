Menu Rechercher
Liga

Julian Alvarez insulté de fils de p*te par un coéquipier

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Julian Alvarez @Maxppp

Après cette humiliation 5-2 infligée au Real Madrid, du côté de l’Atlético de Madrid, on parle forcément beaucoup de Julian Alvarez, mais l’attaquant argentin était bien accompagné contre les Merengues. Son compatriote Nico Gonzalez a ainsi rendu une superbe copie, lui qui vient pourtant tout juste d’arriver en provenance de la Juventus.

Après le match, le joueur prêté avec option d’achat par la Juventus a tenu des propos forts mais affectueux sur son compatriote. « Julian Alvarez, c’est un fou, il est dément. Je ne sais plus quoi penser, il a l’air si tranquille, mais sur le terrain il se transforme ce fils de pXte… C’est incroyable », a-t-il lancé, encensant clairement l’ancien de Manchester City.

