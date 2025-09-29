Qualifs CdM 2026 : la terrible sanction de l’Afrique du Sud qui pourrait lui coûter la qualification

Bien parti dans les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, l’Afrique du Sud vient de connaître un sacré coup dur. En effet, les Bafana Bafana qui avaient remporté leur match du 25 mars dernier contre le Lesotho (2-0) avaient évolué avec Teboho Mokoena alors que ce dernier était inéligible pour une accumulation de carton jaune.

La FIFA vient de rendre son verdict et a ainsi donné une victoire 3-0 sur tapis vert au Lesotho. Un match qui relance totalement ce groupe puisque le Bénin double pour un but l’Afrique du Sud à la différence de buts. Ce résultat permet aussi au Nigéria et au Rwanda de retrouver quelques espoirs de qualifications. Il reste deux journées qui se tiendront en octobre prochain.

Le nouveau classement du Groupe C