Nice : Haise a proposé à Bocquet et Maurice de démissionner

Successeur de Jean-Pierre Rivère à la tête de l’OGC Nice, Fabrice Bocquet est enfin sorti du silence après les graves événements survenus dimanche soir au centre d’entraînement des Aiglons. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Bocquet a été interrogé sur la démission posée lundi par son entraîneur Franck Haise. S’il a confirmé que le technicien de 54 ans a bien envisagé de partir, le patron du Gym a dévoilé qu’Haise lui avait également demandé de quitter son poste.

«C’est Franck qui m’a contacté en premier le lundi, parce que je me concentrais vraiment sur ceux qui avaient été le plus ciblés par ce qui s’est passé, ce qui n’était pas son cas. Il m’a rapidement parlé, non seulement de sa volonté de démissionner, mais aussi du fait que nous devrions démissionner tous les trois (lui, Haise et Maurice). Ce n’était pas ma réflexion du moment», a-t-il indiqué, avant d’expliquer que Florian Maurice ne pensait pas non plus rendre son tablier. «Quand on a échangé lundi, et même après, quand Franck a évoqué une démission à trois, ce n’était pas l’état d’esprit de Florian. Après, il faut voir comment cela va se dérouler par la suite».