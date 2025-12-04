Eddy Doué, le cousin de Désiré qui bluffe tout le monde au PSG

La rencontre amicale entre les U21 de Chelsea et ceux du PSG a éveillé la curiosité de nombreux fans parisiens hier soir. Elle a été l’occasion pour certains d’apprendre que la réserve de leur club participait à une compétition nommée "Premier League International Cup" (un championnat U21 créé par la Premier League regroupant douze équipes anglaises et douze équipes européennes), et elle a ravivé à d’autres le souvenir d’Axel Disasi, écarté du groupe professionnel des Blues depuis le début de saison, et titulaire avec le brassard de capitaine pour ce match.

La suite après cette publicité

L’international tricolore se souviendra certainement de son duel avec Ilyes Housni, auteur d’un doublé et impitoyable avec lui sur le second but (le PSG s’est imposé 3-1), comme ses coéquipiers du milieu se souviendront d’Eddy Doué, maître des horloges et au carrefour de toutes les influences. Milieu défensif né à Bangolo (Côte d’Ivoire), Doué est aussi connu dans le microcosme parisien pour être le cousin de Désiré, né en 2005 comme lui. On ignore encore s’il le rejoindra en équipe première dans les prochains mois, mais sa copie face à Chelsea a suffi à de nombreux supporters pour pousser à le voir intégrer le groupe de Luis Enrique sans tarder.

De nombreux fans parisiens le réclament dans le groupe pro

Arrivé de Dunkerque à l’été 2024 pour évoluer d’abord avec le groupe Espoirs, Doué (19 ans) est en train de rattraper le temps perdu après avoir vu son élan cassé en seconde partie de saison dernière à cause des blessures. Ce n’est pas un hasard si Paris lui a offert son premier contrat professionnel d’un an au mois de juillet, une façon de le récompenser, aussi, après avoir crevé les yeux par ses qualités lors de ses premiers mois. Pas plus tard qu’hier, ce sont donc les Baby Blues qui les ont découvertes à leurs frais.

La suite après cette publicité

Sur les réseaux sociaux, les compilations de son match sont devenues virales, certaines vidéos générant plus de 300 000 vues et des centaines, voire des milliers de commentaires de fans scotchés et surpris par l’existence du joueur dans leur club. Sa facilité saisissante balle au pied, sa capacité à se muer comme un défenseur et un créateur simultanément, sa personnalité, et son activité n’ont échappé à personne. Pas plus que sa passe décisive de l’extérieur du pied qui lui a d’ailleurs valu, toutes proportions gardées, certaines comparaisons flatteuses avec Paul Pogba. Déjà passeur décisif lors de la victoire des Parisiens face à Newcastle (2-0) fin novembre, Doué continue de s’affirmer comme un taulier de ce groupe Espoirs. À ce rythme, il n’est pas impossible de le voir toquer à la porte du groupe pro dans les prochains mois, d’autant plus encore quand on sait l’intérêt porté par Luis Enrique et son staff aux jeunes…