OL : Mathys De Carvalho prolonge jusqu’en 2028

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mathys De Carvalho @Maxppp

L’OL blinde ses jeunes joueurs. Après avoir récemment prolongé Khalis Merah, les Gones ont décidé, ce lundi, de verrouiller l’avenir de Mathys De Carvalho. Auteur de plusieurs entrées de qualité et d’une titularisation convaincante contre Utrecht en Ligue Europa, le jeune milieu de terrain de 20 ans a été prolongé jusqu’en 2028 quelques mois après avoir paraphé son premier contrat professionnel :

Olympique Lyonnais
Mathys de Carvalho prolonge jusqu'en 2028 🔴🔵
«Quelques semaines après la signature de son premier contrat professionnel courant jusqu’en 2026, l’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation de Mathys De Carvalho pour deux saisons supplémentaires. Issu de l’école de foot lyonnaise, qu’il a rejoint à ses débuts à l’âge de 5 ans et demi, Mathys De Carvalho est désormais lié à l’OL jusqu’au 30 juin 2028, prouvant ainsi la volonté du club d’accompagner ses jeunes joueurs jusqu’au plus haut niveau.»

Pub. le - MAJ le
