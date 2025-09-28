Manchester United a pris sa décision pour l’avenir de Ruben Amorim

Manchester United n’y arrive plus du tout. Comme la saison dernière, et les autres saisons, les Red Devils sont largués au classement et ont déjà concédé trois défaites en six journées de Premier League. Pourtant, il y avait un élan d’espoir après la victoire arrachée contre Chelsea, la semaine dernière, mais la troupe de Ruben Amorim s’est complètement écroulée à Brentford samedi après-midi (1-3). La presse britannique, les supporters et même certaines légendes du club mancunien ont fracassé le manager portugais.

Après la défaite, Ruben Amorim s’est exprimé sur son avenir et une potentielle rumeur de licenciement. « Je ne m’inquiète jamais pour mon travail, je ne suis pas ce genre de personne. Ce n’est pas ma décision. Je ferai de mon mieux à chaque minute que je passerai ici », a-t-il assuré auprès de la BBC. Alors, quel avenir pour l’ex-manager du Sporting Portugal ? Lui, qui a déjà perdu plus d’un match sur deux depuis sa nomination l’an dernier (17 défaites, 9 victoires, 7 nuls, 1,03 point par match).

Gareth Southgate pour remplacer Ruben Amorim ?

Plusieurs sources anglaises ont affirmé que l’ex-sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate, Oliver Glasner, l’entraîneur de Crystal Palace, et Andoni Iraola, de Bournemouth, étaient déjà dans une short-list pour le remplacer rapidement. Une information démentie par la direction mancunienne auprès de la BBC, qui assure que personne n’est pressenti pour reprendre le flambeau. Toujours d’après les informations de la BBC, Ruben Amorim n’a pas à s’inquiéter puisqu’il est toujours soutenu par Sir Jim Ratcliffe et sa direction après la défaite chez les Bees.

En effet, l’actionnaire minoritaire Sir Jim Ratcliffe estime qu’il est juste de juger le Portugais sur l’ensemble de la saison avec ce qu’il considère comme être une bonne équipe depuis le recrutement au dernier mercato. Néanmoins, les spéculations vont continuer en Angleterre, augmentant la pression sur le Portugais avant le match de samedi contre Sunderland, à Old Trafford. Manchester United a récolté 34 points lors des 33 matchs de championnat disputés sous la houlette d’Amorim et n’a toujours pas remporté deux matchs consécutifs. Il y a urgence.