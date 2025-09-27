MU : la nouvelle sortie lunaire de Rúben Amorim avant d’affronter Brentford

Manchester United se déplace à Brentford ce samedi avec un objectif clair : enchaîner deux victoires consécutives en Premier League pour la première fois depuis la prise de fonction de Rúben Amorim en novembre 2024. Le manager portugais, qui a enregistré ses premières victoires à domicile contre Chelsea et Burnley, admet cependant qu’il ne sait jamais à quoi s’attendre de son équipe à chaque match. Entretemps, Manchester United avait subi une lourde défaite à Manchester City, soulignant le manque de régularité qui caractérise encore le début de saison des Red Devils.

« C’est normal pour les supporters, ils ne savent pas ce qui va se passer lors du prochain match », a confié Amorim en conférence de presse. « Pour être honnête, moi non plus, je ne sais pas. Chaque rencontre doit être abordée comme si c’était la dernière. Le prochain match est le plus important depuis longtemps pour Manchester United. » Le coach insiste sur la nécessité d’une urgence immédiate sur le terrain et sur l’importance de construire sur les bonnes performances déjà observées cette saison, même si les résultats n’ont pas toujours suivi.