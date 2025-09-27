Real Madrid : Xabi Alonso se méfie de l’Atlético

Ce samedi à 16h15, l’Atlético et le Real Madrid vont croiser le fer en Liga. Un derby de Madrid qui sera le premier pour Xabi Alonso depuis qu’il s’est installé sur le banc merengue. En conférence de presse, il a confié : «d’un côté, il y a la préparation du match, mais ensuite, il est clair que c’est un derby. L’émotion est très forte. On s’attend à une ambiance agréable et intense. On espère que cela nous permettra de jouer avec énergie et concentration (…) C’est différent d’aller au Metropolitano contre le Real Madrid. À cause de la rivalité. C’est magnifique, et j’espère qu’on pourra en profiter aussi demain. Le classement ne veut pas dire grand-chose, mais le match sera difficile. Il faudra travailler dur.»

Le coach espagnol de 43 ans a aussi évoqué ses objectifs avec son équipe pour les prochaines semaines. «Nous avons réalisé pas mal de bonnes choses. Plus nous serons flexibles, mieux ce sera. Nous devons aussi essayer d’être imprévisibles. Nous avons les qualités techniques et physiques, mais sans ballon, nous avons progressé, et nous ne pouvons pas nous en passer (…) Je n’ai pas regardé les derniers derbies car ils ont beaucoup changé de joueurs. Je me suis davantage concentré sur la situation actuelle. L’Atlético évolue. Ils ont fait des changements intelligents cette année. C’est encore tôt, et ils viseront le tout pour le tout cette saison. Non seulement émotionnellement, mais aussi tactiquement et physiquement, ce sera exigeant. C’est une équipe pleine d’énergie. Il faut être prêt à affronter un rythme élevé.» Les Merengues sont, eux aussi, prêts à en découdre.