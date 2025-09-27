Atlético - Real Madrid : les compos sont là !

Jour de derby madrilène au Metropolitano ! L’Atlético accueille le Real Madrid à 16h15, pour le compte de la 7e journée de Liga. Auteurs d’un début de saison raté comme jamais depuis que Simeone est sur le banc, les Colchoneros sont à 9 points des Merengues, qui comptent 6 victoires en autant de journées sous l’impulsion d’un Kylian Mbappé irrésistible, et déjà auteur de 7 buts. Le réveil de l’Atlético passe peut-être par un résultat cet après-midi face au rival madrilène.

Pour ce match, Simeone aligne son 4-4-2 avec Alvarez et Sorloth devant. Koke et Barrios forment le milieu de terrain, épaulés par Simeone à droite et Gonzalez côté gauche. La charnière Le Normand - Lenglet, entourée de Llorente et Hancko, protège le but d’Oblak. Côté Real, Bellingham est titulaire pour la première fois cette saison. Mbappé est bien présent, tout comme Vinicius et Guler. Tchouaméni est au milieu, Carvajal et Carreras dans les couloirs, Huijsen et Militao en défense.

Les compositions

Atlético : Oblak - Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko - Simeone, Barrios, Koke (cap.), Gonzalez - Sorloth, Alvarez

Real Madrid : Courtois - Carvajal (cap.), Militao, Huijsen, Carreras - Guler, Valverde, Tchouaméni, Vinicius - Bellingham, Mbappé