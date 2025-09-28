Barça : un gardien américain rappelé en urgence pour affronter la Real Sociedad

Le FC Barcelone d’Hansi Flick a rappelé en urgence Diego Kochen, jeune gardien américain de 19 ans, qui s’apprêtait à disputer la Coupe du Monde U20 avec les États-Unis au Chili. La blessure au ménisque de Joan Garcia, indisponible entre quatre et six semaines, a poussé le club catalan à rapatrier son portier, qui sera sur le banc ce soir face à la Real Sociedad en doublure de Wojciech Szczesny, puisque que Marc-André ter Stegen est, lui aussi, indisponible. Un coup dur pour la sélection américaine, mais une opportunité précieuse pour le jeune joueur formé au Barça.

Hansi Flick, qui apprécie particulièrement le sérieux et le potentiel de Kochen selon Mundo Deportivo, veut en faire le remplaçant du Polonais le temps de l’absence de Joan Garcia. Les négociations avec la fédération américaine ont été rapides, et l’accord a permis au club blaugrana d’assurer ses arrières. Pour compléter la hiérarchie, le technicien allemand comptera aussi sur Eder Aller, 18 ans, gardien du centre de formation, qui avait déjà été convoqué jeudi dernier face à Oviedo.