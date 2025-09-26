Barça : les durées d’absence de Raphinha et Joan Garcia sont connues

L’infirmerie continue de se remplir au FC Barcelone. Avant un choc contre le Paris Saint-Germain mercredi prochain, Hansi Flick vient tout juste de récupérer Lamine Yamal, rentré blessé de la dernière trêve internationale. Mais c’est maintenant deux autres cadres qui vont manquer les prochains matches du club catalan, puisque le gardien Joan Garcia et l’attaquant Raphinha sont forfaits.

Dans un communiqué, les blaugranas annoncent que le Brésilien de 28 ans «souffre d’une blessure au tiers moyen du biceps fémoral de la cuisse droite. La durée approximative de son arrêt de travail est de trois semaines». Un coup dur pour lui, alors que «Joan Garcia a subi une déchirure du ménisque interne du genou gauche. Il subira une intervention chirurgicale arthroscopique réalisée par le Dr Joan Carles Monllau. Le temps de récupération estimé est compris entre 4 et 6 semaines, en fonction de son évolution», précise le communiqué médical. S’ils manqueront le choc contre le PSG, Joan Garcia est déjà très incertain pour le Clasico, au Real Madrid, le 26 octobre prochain.