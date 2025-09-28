Gerard Deulofeu veut marquer l’histoire

A ses débuts, il était considéré comme l’un des plus grands talents à être sorti de la Masia. Finalement, le talent catalan n’a jamais eu la carrière escomptée. Après des premiers pas prometteurs dans un Barça bouché en attaque, l’attaquant rapide a fait le choix de lancer sa carrière à Everton. De retour au Barça lors de la saison 2017-2018 après une pige à Milan, le natif de Riudarenes a ensuite signé à Watford puis Udinese. C’est en Italie que sa carrière a pris une tournure dramatique. Miné par de nombreuses blessures durant sa carrière, Deulofeu n’a plus joué depuis novembre 2022 en raison d’une grave chondropathie. Dans des propos relayés par Marca, l’attaquant de 31 ans est revenu sur cette épreuve difficile qui dure depuis trois ans maintenant :

La suite après cette publicité

«Ce sera très difficile, mais je veux écrire l’histoire. Je pense que je pourrais être le footballeur qui a passé le plus de temps loin du terrain et qui a pu revenir. Ce serait un record magnifique et précieux pour moi. Et le faire pour ma famille et mes enfants. Ils sont nés en sachant que j’étais joueur, et maintenant qu’ils sont un peu plus âgés, ils me demandent de revenir, et ça me brise le cœur. Ma blessure est plus qu’une blessure, c’est plutôt une invalidité permanente, comme une prothèse de genou. Ne pas pouvoir faire un pas à cause d’un os qui heurte l’os est bien plus grave. Je lutte contre la biologie et aussi contre celle-ci (montrant sa tête). Je suis ici depuis deux ans et demi. J’ai la chance que mon équipe, mon président et mes coéquipiers de l’Udinese m’attendent. Heureusement, je peux m’entraîner tous les jours. Ça me donne beaucoup de force d’avoir la motivation de pouvoir m’entraîner dans mon stade tous les jours.»