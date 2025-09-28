Menu Rechercher
Barça : la virgule complètement folle de Lamine Yamal

Lamine Yamal, au Barça @Maxppp
Barcelone 2-1 Real Sociedad

Lamine Yamal n’a pas perdu de temps pour se faire remarquer face à la Real Sociedad. De retour de blessure, le jeune prodige du Barça a eu droit à quelques minutes de jeu, et dès sa première action, il a brillé en délivrant une passe décisive à Robert Lewandowski, permettant au Barça de prendre l’avantage 2-1. À seulement 18 ans, il confirme déjà sa capacité à peser sur les matchs, même en temps réduit.

FCB Media
Voir sur X

Mais le moment le plus marquant est survenu à la 60e minute. Lamine Yamal a exécuté une virgule incroyable sur Sergio Gómez, un petit pont digne des plus grands dribbleurs, rappelant les gestes de Neymar ou Ronaldinho. Une action pleine de maîtrise et de culot qui a laissé le public bouche bée et qui démontre que le jeune attaquant barcelonais possède déjà ce flair et cette audace. Incroyable.

