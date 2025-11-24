FC Barcelone : les folles révélations de Raphinha sur sa longue blessure

Raphinha est enfin de retour. Absent depuis le mois de septembre en raison d’une longue blessure à la cuisse, le Brésilien de 28 ans a pu fouler la pelouse du nouveau Camp Nou, pendant une dizaine de minutes, lors de la large victoire contre l’Athletic Club (4-0). Mais avant d’affronter Chelsea, lors du choc de Ligue des champions mardi, l’ailier du FC Barcelone s’est longuement confié sur sa période de convalescence, qui l’a éloigné des terrains durant deux mois environ.

« J’ai été absent pendant deux mois et c’est assez dur. C’était difficile, car j’adore jouer. J’ai joué ici à plusieurs reprises, c’est un stade que j’aime beaucoup, et c’est spécial d’y revenir. Si je joue, j’espère pouvoir aider l’équipe », a-t-il d’abord expliqué en conférence de presse. « J’ai traversé une période très difficile. C’était une épreuve. J’ai toujours envie d’être sur le terrain pour aider l’équipe, et rester deux mois sans jouer a été dur pour moi. Il me faut retrouver ma forme physique après ces deux mois. J’espère revenir bientôt au niveau que les gens attendent de moi ».

Raphinha : «les rechutes étaient de ma faute»

Avant d’assumer pleinement les responsabilités de sa blessure et même de sa rechute. « Des erreurs médicales lors de sa convalescence ? C’est possible. J’ai fait deux rechutes. La première était de ma faute et j’assume la responsabilité de la deuxième également. J’assume la responsabilité de ces deux rechutes afin de pouvoir revenir sur le terrain au plus vite. J’ai commis une erreur à vouloir revenir plus vite (…). Jouer avec l’équipe m’a manqué encore plus que le simple fait d’être sur le terrain. Je m’efforce toujours de donner le meilleur de moi-même sur le terrain », a-t-il lâché.

Avant un déplacement compliqué à Stamford Bridge, chez Chelsea, Raphinha assure que son équipe est plus que jamais candidate à la Ligue des champions. « J’ai toujours dit que l’objectif principal devait être de remporter la Ligue des champions, et depuis mon arrivée, je le répète. Je trouve l’équipe plus mature que la saison dernière ; nous abordons les situations différemment. C’est une compétition difficile, mais nous donnerons tout pour la gagner. Il est possible de remporter la Ligue des champions sans terminer parmi les huit premiers. Le PSG l’a fait ». Actuels 11e du classement de la phase de ligue, Raphinha et le Barça pourraient tout de même réintégrer le top 8 en cas de succès à Londres, mardi soir.