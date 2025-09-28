Menu Rechercher
Ligue 1

LOSC : les images du pétage de câble de Genesio contre l’OL

Par Valentin Feuillette
1 min.
Olivier Létang et Bruno Genesio @Maxppp
Lille 0-1 Lyon

La polémique continue de prendre de l’ampleur. Bruno Genesio, l’entraîneur du LOSC, a été expulsé ce dimanche lors de la rencontre contre l’OL à Lille, pour une raison qui n’a pas encore été expliqué. Sur les images de beIN Sports, on peyt y voir l’entraîneur français adresser des propos très critiques envers l’arbitre Mathieu Vernice.

beIN SPORTS
[⚽️ VIDÉO] 🇫🇷 #LOSCOL
😡 "Vous êtes nuls !" Le coup de gueule de Bruno Genesio aux arbitres après son expulsion !

«J’ai pas bougé de mon banc ! Il n’y a rien à expliquer, vous êtes nuls ! Vous n’avez rien à expliquer ! Vous êtes zéro ! J’ai pas bougé d’ici et il me met un carton ce taré ! Il est taré ce mec-là ! C’est un fou ce mec», a-t-il hurlé aux abords des deux bancs avant de se diriger vers le vestiaire. Cette rencontre risque de faire couler beaucoup d’encre, alors qu’Olivier Létang a également critiqué l’arbitrage.

