Lille : Olivier Létang démonte totalement l’arbitrage français après la défaite contre l’OL

L’arbitrage français n’en finit plus de faire débat. Malgré les polémiques chaque week-end, de nombreuses décisions arbitrales ont provoqué des tensions pendant LOSC-OL, ce dimanche après-midi. Alors que l’Olympique Lyonnais s’est imposé sur le fil à Lille grâce à un but de Tyler Morton (1-0), de nombreuses décisions du corps arbitral ont fait débat du côté lillois. Notamment un carton jaune reçu par Bruno Genesio, lui qui a été averti en frappant dans une bouteille. Ce qui n’a pas plu à l’intéressé, ensuite expulsé pour ses mots.

La suite après cette publicité

« Le rouge, je comprends, mais le jaune, je ne comprends pas. J’ai tiré dans la bouteille parce qu’on avait raté une occasion, ce n’était pas destiné à l’arbitrage. Si on n’a pas le droit d’exprimer des émotions, on restera en tribunes comme Luis Enrique. C’est peut-être lui qui a raison. Le rouge, c’est pour des mots, je pense, à la VAR en plus, je ne comprends pas ce que la VAR fait dans cette histoire », a expliqué Bruno Genesio sur BeIN Sports, avant qu’Olivier Létang ne s’en prenne plus globalement à l’arbitrage français.

Olivier Létang détruit Mickaël Landreau

« Je ne veux même pas parler du problème avec Bruno Genesio… mais on a un problème de fond avec l’arbitrage en France. C’est impossible d’avoir des soirées comme cela, je n’ai pas envie de parler que de nous. Tous les week-ends, dans quasiment tous les matches, on a des problèmes. On a des gens à la tête qui n’ont pas les compétences pour pouvoir piloter ce dont on a besoin. On nous demande de mettre des caméras, des choses dans les vestiaires, mais si sur le terrain la qualité du spectacle n’est pas au rendez-vous… », a-t-il lâché, avant de réclamer une vraie réflexion sur l’arbitrage en France et appeler la FFF à lancer une discussion.

La suite après cette publicité

Visiblement remonté, le patron des Dogues a ensuite eu des mots forts envers Mickaël Landreau (conseiller sportif et porte-parole de la Direction de l’arbitrage) et notamment son rôle. D’autres clubs ont des situations difficiles. « Mickaël Landreau ? On se demande tous ce qu’il fait à la Fédération. Et le gros problème, c’est qu’on n’a pas d’échanges. Il n’y a pas d’échange avec les clubs. On ne sait pas. Je suis triste pour le football français, on a vu ce qu’il s’était passé, des deux côtés. Il faut sortir de ces polémiques ». Le ton est donné et l’arbitrage français aura un droit de réponse…