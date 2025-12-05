Lille-OM : les compositions officielles

Choc au sommet en Ligue 1 pour le compte de la 15e journée. Quatrième du championnat, Lille reçoit l’OM, troisième, à la Decathlon Arena (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Les enjeux de cette affiche entre européens sont simples. En cas de succès, le LOSC reviendrait sur son adversaire du soir avec 29 points tandis qu’en cas de victoire marseillaise, les hommes de De Zerbi prendraient la tête de la L1 en attendant les rencontres de Lens, à Nantes, et du PSG, face à Rennes, samedi.

Pour cette rencontre, Bruno Genesio est privé de Bouaddi (suspendu) mais aussi d’Alexsandro (blessé). Il opte pour un 4-3-3 avec Ngoy en défense centrale préféré à l’ancien marseillais Mbemba. Mandi l’accompagne alors que Meunier et Perraud seront dans les couloirs. Au milieu, Ethan Mbappé et André sont accompagnés de Bentaleb alors que devant Haraldsson retrouve sa place dans le onze avec Igamane, préféré à Giroud, et Sahraoui. Côté OM, De Zerbi est privé de Medina, Gouiri et Traoré (blessés). Il bascule à trois derrière avec Pavard, Balerdi et Aguerd. Weah et Emerson auront le rôle de pistons. Vermeeren est associé à Kondogbia au milieu alors que devant Aubameyang sera soutenu par Greenwood et Paixao.

Les compositions officielles :

Lille : Ozer - Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud - Mbappé, André, Bentaleb - Sahraoui, Igamane, Haraldsson.

OM : Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson- Kondogbia, Veermeren – Greenwood, Aubameyang, Paixao.