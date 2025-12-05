LOSC - OM : les compositions probables

La 15e journée de Ligue 1 démarre dès ce soir avec deux rencontres au programme. Dès la fin de Brest-Monaco en ouverture, l’OM se rendra à Lille (coup d’envoi à 21h) pour ce qui constitue le choc de ce week-end. Après le nul concédé dans les derniers instants contre Toulouse sur une touche qui donne encore des cauchemars à Roberto De Zerbi, les Phocéens ont affaire à un tout autre morceau. Les Dogues n’ont que trois points de retard sur leur adversaire du jour et comptent bien combler cet écart avec une victoire de prestige devant leurs supporters.

Bruno Genesio déplore quelques absents tout de même mais la plupart sont de longue date comme Marc-Aurèle Caillard, Alexsandro et Ousmane Touré. Calvin Verdonk, est lui aussi forfait, victime d’une blessure à l’ischio-jambier, tandis qu’Ayyoub Bouaddi est suspendu. Touché au genou il y a quelques jours, Olivier Giroud sera bien là. Lille devrait se présenter en 4-3-3 avec Özer dans le but, protégé par une défense constituée de droite à gauche de Meunier, Mbemba, qui retrouverait son ancien club avec qui il est parti en très mauvais termes, Mandi et Perraud.

Giroud plutôt qu’Igamane ?

Dans l’entrejeu, un trio Mukau-André-Bentaleb est privilégié pour laisser l’organisation offensive à deux ailiers. Correia à droite et Haraldsson de l’autre côté démarreraient. Enfin en pointe, c’est donc Giroud qui est pressenti pour débuter en lieu et place d’Igamane, buteur le week-end précédent face au Havre. L’OM sait à quoi s’attendre alors que Gouiri, Traoré et Medina sont toujours absents, mais également Højbjerg, malade dans la semaine. De Zerbi devrait lui aussi privilégier un 4-2-3-1, toujours avec Rulli comme gardien.

Pour la suite, on retrouverait Weah à droite et le revenant Murillo côté gauche, encadrant une charnière centrale Pavard-Balerdi. Au milieu, on devrait avoir un double-pivot avec Kondogbia et Vermeeren. O’Riley débuterait lui un cran plus haut, préféré au décevant Angel Gomes, de retour pour la première fois à Lille depuis son départ l’été dernier. Le meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood est attendu à droite, comme Paixao à gauche, en soutien d’Aubameyang, désormais meilleur passeur du championnat à égalité avec Thomasson.