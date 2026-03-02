Le Real Madrid annonce une entorse du genou pour Kylian Mbappé

Soulier d’or européen la saison dernière, Kylian Mbappé reste l’arme offensive numéro 1 du Real Madrid. Meilleur buteur de Liga (23 buts) et de la Ligue des Champions (13 réalisations), l’international tricolore (94 sélections) signe un exercice 2025-2026 exceptionnel en termes d’efficacité (38 buts, 6 passes décisives en 33 rencontres, toutes compétitions confondues). Malheureusement pour lui et le Real Madrid, un problème physique l’a obligé à s’arrêter.

La suite après cette publicité

Fortement gêné par son genou gauche depuis le début de l’année 2026, Kylian Mbappé a souvent forcé. Parfois même contre des adversaires contre lesquels il aurait pu se reposer et laisser sa chance au jeune Gonzalo Garcia. Après avoir forcé durant plusieurs semaines, le numéro 10 merengue a finalement décidé de se soigner. Cependant, le mystère restait entier sur son indisponibilité. Récemment interrogé sur l’éventuelle présence du Français contre Manchester City (en huitième de finale de C1), Alvaro Arbeloa restait évasif.

La suite après cette publicité

Le mystère demeure sur sa durée d’indisponibilité

« Si Mbappé jouera-t-il contre City au Bernabeu ? On verra au jour le jour. Il doit voir comment il se sent. Pour l’instant, il vaut mieux ne pas fixer d’échéance et l’écouter. On décidera ensuite. » Depuis, la presse espagnole relayait un début d’agacement du joueur, qui serait mécontent de la gestion de son cas par le staff médical madrilène. Venu en France pour consulter des spécialistes pour être fixé, le capitaine des Bleus souffre bien d’une entorse du genou. La nouvelle vient d’être confirmée par la Casa Blanca.

« Après les examens réalisés sur notre joueur Kylian Mbappé par des médecins spécialistes français, sous la supervision des services médicaux du Real Madrid, le diagnostic d’entorse au genou gauche est confirmé, ainsi que la pertinence du traitement conservateur actuellement suivi. Évolution à suivre », peut-on lire dans le communiqué, qui ne précise toutefois pas de durée d’indisponibilité. Pour rappel, les médias indiquaient que le Français aurait choisi un traitement conservateur. De plus, son clan a assuré qu’il ne comptait pas se faire opérer. Pour le moment.