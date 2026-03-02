Kylian Mbappé a voyagé en France

Alors que les problèmes au genou de la vedette merengue continuent de faire la une en Espagne, Marca vient de dévoiler une nouvelle information dans ce dossier. Comme son entourage, le joueur serait ainsi énervé contre le staff médical du club. Ce qui l’a poussé à prendre une décision…

Le journal madrilène indique ainsi que le joueur a voyagé en France la semaine dernière. Il a ainsi consulté plusieurs spécialistes pour ses pépins au genou, avec l’accord de son club. Pas satisfait de ce que les médecins du Real Madrid lui proposent, l’attaquant cherche ainsi des solutions en dehors de Valdebebas…