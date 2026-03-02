Le clan Mbappé commence à s’énerver contre le Real Madrid

Mais qu’a réellement Kylian Mbappé ? Personne ne semble vraiment le savoir, au point où on peut même se demander si le principal concerné est au courant de ce dont il souffre vraiment. Mis sur la touche provisoirement pour des soucis au genou, personne n’est capable de donner le véritable diagnostic du Français, dont le retour est attendu pour le deuxième round des huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Manchester City à la mi-mars.

Une situation qui fait logiquement parler à Madrid, où tout ce flou et ce manque de transparence autour de l’état de santé du Bondynois commencent à crisper les supporters et les journalistes. La gestion de l’attaquant tricolore - qui a joué blessé comme l’a reconnu Arbeloa - par le staff du Real Madrid est aussi très critiquée à Madrid, où de nombreux observateurs estiment qu’il aurait dû être mis au repos dès l’apparition des premières douleurs.

Le clan Mbappé pointe le club du doigt

Quoi qu’il en soit, la Cadena SER dévoile de nouvelles informations et explique que dans l’entourage de Kylian Mbappé, on l’a aussi mauvaise. Le clan du joueur n’a clairement pas apprécié la gestion du club, et aurait par exemple aimé que quelqu’un au sein des services médicaux du Real Madrid conseille au joueur de s’arrêter. Les proches du numéro 10 considèrent clairement que le staff médical du club de la capitale espagnole est le principal responsable de l’aggravation de ses problèmes au genou et de cette situation qui commence à s’éterniser.

Au sein du Real Madrid, on est aussi sur la même longueur d’onde que le clan Mbappé, puisqu’en interne, beaucoup considèrent que les services médicaux ont mal diagnostiqué ses problèmes au genou et n’ont donc pas réussi à leur trouver le traitement nécessaire. D’autres journalistes mettent tout de même en avant la responsabilité d’Arbeloa mais aussi du joueur, qui a parfois aussi tiré sur la corde cette saison, notamment sur le mois de décembre, forçant pour atteindre ce record de buts sur une année civile de Cristiano Ronaldo…