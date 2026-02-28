L’Espagne s’alarme pour le genou de Kylian Mbappé

«On espère que ce n’est pas grave. Pour le moment, c’est incertain qu’il soit présent face à City. Il est très important pour nous.» Présent à Nyon hier au siège de l’UEFA pour le tirage au sort de la Ligue des Champions, Emilio Butragueno n’a pas donné de nouvelles rassurantes de Kylian Mbappé. Au lieu des deux semaines d’absence prévue, le Français risque de manquer les 8es de finale de la Ligue des Champions et la trêve internationale, pour un retour espéré durant la première quinzaine d’avril.

De deux semaines, on est passé à un mois et demi d’absence. On espère le revoir après la trêve internationale, disponible pour les quarts de finale de C1, à condition que son club y soit bien entendu. Autre mauvais signe, le Real Madrid n’a toujours pas communiqué sur l’étendue de sa blessure depuis les dernières révélations de la presse espagnole. Cette dernière est assez pessimiste quant à l’état de santé du joueur français. « Il n’avait jamais été en arrêt aussi longtemps et se sent désorienté », écrit Marca ce matin.

Un joueur au physique fiable

Il faut rappeler que le champion du monde 2018, depuis le début de sa carrière, a manqué très peu de matchs pour des raisons physiques. Il s’est toujours très bien occupé de lui-même, réalisant ce fameux travail supplémentaire préventif aux blessures. Il n’a pas la réputation non plus d’être un oiseau de nuit, comme son ancien coéquipier au PSG par exemple. Il y a seulement eu cette saison 2019/2020 où il a enchaîné quelques pépins (ischio, cuisse, adducteur), puis la suivante en pleine pandémie où il avait été touché au mollet notamment.

Pour le reste, il est un joueur physiquement fiable. C’est pourquoi ce long arrêt à de quoi inquiéter, surtout qu’il aurait pu être évité après ce choc au genou gauche survenu contre le Celta le 7 décembre. Son absence fut de courte durée et sa reprise trop vite anticipée. Il a aggravé sa blessure et une IRM a finalement révélé une lésion d’un ligament nécessitant au moins trois semaines de convalescence. Compétiteur dans l’âme, il a forcé pour revenir lors de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite, jusqu’à arrêter de serrer les dents. Il doit observer un nouvel arrêt, plus long cette fois.