Real Madrid : la sortie inquiétante d’Emilio Butragueno sur Kylian Mbappé

C’est le sujet qui affole le Real Madrid depuis plusieurs jours. Absent face à Benfica et touché au genou, Kylian Mbappé pourrait être absent plusieurs semaines. Dans les prochaines semaines, le Real Madrid va donc affronter Manchester City dans une double confrontation houleuse en 8es de Ligue des Champions. Une rencontre de très haut niveau qui stimule Emilio Butragueno.

Présent à Nyon pour le tirage au sort ce vendredi, l’ambassadeur de la Maison Blanche est revenu sur ce tirage et a fait un bilan alarmant sur Kylian Mbappé : «quand on s’affronte aussi souvent, ça devient un rendez-vous. C’est une très grosse équipe, c’est un adversaire solide. Il va falloir réaliser deux grands matches. Il s’agira de deux matches exceptionnels. Mbappé ? On espère que ce n’est pas grave. Pour le moment, c’est incertain qu’il soit présent face à City. Il est très important pour nous.»