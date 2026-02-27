Ligue des Champions : le tirage complet des huitièmes de finale

Les seize derniers candidats pour la victoire finale en Ligue des Champions sont connus. Directement qualifiés pour les huitièmes de finale à l’issue de la phase de ligue, Arsenal, le Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Chelsea, le Sporting CP, le FC Barcelone et Manchester City ont été rejoints par le Real Madrid, l’Atalanta, Galatasaray, Newcastle, l’Atlético de Madrid, Bodo/Glimt, le Bayer Leverkusen et le tenant du titre, le Paris Saint-Germain.

Depuis la saison passée et l’instauration de la nouvelle formule de la C1, le tirage au sort des huitièmes n’offrait pas un énorme suspens, chaque club n’ayant que deux adversaires possibles. Basé sur le classement des équipes à l’issue de la phase de ligue, le tableau final attendait simplement de savoir de quel côté allaient basculer les huit équipes têtes de série afin d’avoir une vision d’ensemble sur les futurs chocs possibles jusqu’à la grande finale.

Ça s’annonce très corsé pour le PSG

Difficile vainqueur de Monaco au tour précédent, le Paris Saint-Germain avait le choix entre Chelsea et le FC Barcelone. Ce sera finalement face aux Blues, pour un remake de la finale de la Coupe du monde des Clubs disputée aux États-Unis. Giflés 3-0, les Rouge et Bleu auront à cœur de prendre leur revanche, même si Paris aurait peut-être préféré hériter d’un Barça nettement moins costaud, notamment en défense. Habitué à mettre Paris en difficulté lorsqu’il entraînait Strasbourg, Liam Rosenior a tout du bourreau capable de faire tomber les champions d’Europe en titre. Le PSG a d’ailleurs été placé dans la partie de tableau la plus compliquée puisque s’il parvient à se hisser en quart de finale, le club de la capitale pourrait retrouver Liverpool.

Et ce n’est pas tout. Le Real Madrid se mesurera encore une fois à Manchester City et le vainqueur de ce choc rencontrera celui du duel entre l’Atalanta et le Bayern Munich. Ces quatre équipes font également partie de la moitié de tableau du PSG et sont donc de potentiels adversaires en demi-finale. Enfin, dans l’autre moitié de tableau, Arsenal s’en sort très bien. Les Gunners joueront contre le Bayer Leverkusen, avant d’envisager un quart face au gagnant du match entre Bodo/Glimt et le Sporting CP. De son côté, Newcastle défiera le FC Barcelone, tandis que l’Atlético de Madrid recevra Tottenham. Pour rappel, les huitièmes de finale se disputeront les 10-11 et 17-18 mars.

Les affiches des huitièmes de finale :

Real Madrid - Manchester City

Bodo/Glimt - Sporting CP

PSG - Chelsea

Newcastle - FC Barcelone

Galatasaray - Liverpool

Atlético de Madrid - Tottenham

Atalanta - Bayern Munich

Bayer Leverkusen - Arsenal

Les affiches potentielles des quarts de finale :

Q1 : PSG ou Chelsea - Galatasaray ou Liverpool

Q2 : Real Madrid ou Manchester City - Atalanta ou Bayern Munich

Q3 : Newcastle ou FC Barcelone - Atlético de Madrid ou Tottenham

Q4 : Bodo/Glimt ou Sporting CP - Bayer Leverkusen ou Arsenal

Les affiches potentielles des demi-finales :

Vainqueur Q1 - vainqueur Q2

Vainqueur Q3 - vainqueur Q4