La presse s’enflamme après un Olympico bouillant, la presse catalane croit en la remontada

La presse française salue un Olympico riche en rebondissements

L’Olympico a été renversant comme le placarde La Provence sur sa Une. Dans un match haletant, l’OM s’est rebiffé pour finalement l’emporter 3 buts à 2 grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang dans le temps additionnel. Menés 2 buts à 1 à un quart d’heure du terme, les Olympiens ont su mettre du cœur et de l’espoir en fin de rencontre pour renverser la vapeur et glaner un succès précieux au terme d’un match parfaitement irrationnel comme l’indique L’Equipe. Un premier match au Vélodrome en tant qu’entraîneur qu’Habib Beye n’est pas près d’oublier et qui permet aux Olympiens de revenir à 5 longueurs de la 3e place occupée par leur adversaire du soir. Du côté de l’autre Olympique en revanche l’heure n’est pas à la fête. Un résultat frustrant après un match renversant comme l’indique Le Progrès en une. Battu sur le fil, l’Olympique Lyonnais a de quoi enrager indique le quotidien qui pointe notamment du doigt une décision arbitrale douteuse après un hors-jeu sifflé sur un but de Corentin Tolisso, quelques minutes avant l’égalisation de Paixão en début de seconde période.

Le Barça va devoir faire un exploit

Dans la presse catalane, on croit en la Remontada avant la demi-finale retour face à l’Atlético prévue demain. "Avec Lamine c’est possible" note Marca. Triple buteur ce week-end face à Villarreal, l’Espagnol arrive en grande forme et malgré la lourde défaite 4-0 à l’aller, les médias catalans croient en une remontada. "Remonter est possible" indique Sport en reprenant les propos de Sergi Roberto, héros de la remontada historique face au PSG en 2017 et questionné au sujet d’une possible remontada des Blaugranas demain. Toutefois, victime d’un coup à l’œil lors du dernier match, Robert Lewandowski manquera à l’appel pour ce rendez-vous côté Catalan.

Une histoire de corner

En Angleterre, le choc d’hier entre Arsenal et Chelsea fait les gros titres. "Les Gunners vers le titre" indique le Mirror Sport après le précieux succès 2 buts à 1 des hommes de Mikel Arteta. Dans un match avec peu d’occasions, la décision s’est faite comme souvent sur coup de pied arrêté et notamment les corners puisque les 3 buts de la rencontre ont été inscrits de cette façon. "Les rois du corner règnent à nouveau", note le Daily Mail. Grâce à deux nouvelles réalisations inscrites de cette manière par les Gunners par l’intermédiaire de William Saliba et Jurrien Timber, les hommes de Mikel Arteta ont inscrit leur 15e et 16e but en championnat cette saison sur corner égalant ainsi le record de la Premier League.