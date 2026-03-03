Menu Rechercher
24'
Coupe du Roi 2025/2026 Demi-finales
Barcelone
0 - 0
Agrégé 0-4
24'
Atlético
Diffusé sur DAZN
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Possession 76% Barcelone Atlético
Tirs 8 5 0 3 0 0
Compositions Barcelone 4-2-3-1 Atlético 4-4-2
Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Ferran Torres 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 34/34 100% #2 Logo Barcelone Pau Cubarsí 43/45 96%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
D
D
V
V
V
V
N
D
Rencontres précédentes
55% 29 Victoires 23% 12 Nuls 23% 12 Victoires

Blessures & suspensions

Frenkie de Jong Frenkie de Jong Ischio-jambiers Robert Lewandowski Robert Lewandowski Blessure à l'oeil Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Ilias Kostis Ilias Kostis Lésion du ligament croisé antérieur du genou Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Jan Oblak Jan Oblak Inconnu José María Giménez José María Giménez Blessure à la cheville José María Giménez José María Giménez Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Ischio-jambiers Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse

Scrappy Coco 21:17 J annonce au moins 2 penos pour le Barça ! 1 Répondre
Match Barcelone - Atlético en direct commenté

Demi-finales de Coupe du Roi - mardi 3 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Atlético (Coupe du Roi, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe du Roi entre Barcelone et Atlético. Ce match aura lieu le mardi 3 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Atlético.

On en parle

Arbitres

Ricardo De Burgos Bengoetxea arbitre principal
0
1.8
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Asier Pérez de Mendiola González de Durana arbitre assistant
Iker De Francisco Grijalba arbitre assistant
Francisco José Ortega Herrera quatrième arbitre
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR
Daniel Jesús Trujillo Suárez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 66163
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 03 mars 2026 21:00
Compétition Coupe du Roi
Saison 2025/2026
Phase Demi-finales
Diffusion DAZN
Code BAR-ATM
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Atlético Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Atlético en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 mars 2026 à 21:00 sur DAZN.

Où voir le match Barcelone Atlético en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Atlético ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, J. Koundé, Pedri, Marc Bernal, Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Atlético Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par D. Simeone évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : J. Musso, M. Ruggeri, D. Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente, A. Lookman, Koke, J. Cardoso, G. Simeone, J. Alvarez, A. Griezmann.

Qui arbitre le match Barcelone Atlético ?

Ricardo De Burgos Bengoetxea est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Atlético ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Atlético ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 mars 2026, coup d'envoi 21:00.

