Match Barcelone - Atlético en direct commenté
Demi-finales de Coupe du Roi - mardi 3 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Atlético (Coupe du Roi, Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe du Roi entre Barcelone et Atlético. Ce match aura lieu le mardi 3 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Atlético.
La presse s’inquiète pour le Mondial de Kylian Mbappé, l’Atlético a un plan pour arrêter Lamine Yamal
- 10:20
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Atlético en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 mars 2026 à 21:00 sur DAZN.
- Où voir le match Barcelone Atlético en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Atlético ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, J. Koundé, Pedri, Marc Bernal, Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres.
Atlético Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par D. Simeone évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : J. Musso, M. Ruggeri, D. Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente, A. Lookman, Koke, J. Cardoso, G. Simeone, J. Alvarez, A. Griezmann.
- Qui arbitre le match Barcelone Atlético ?
Ricardo De Burgos Bengoetxea est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Atlético ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Atlético ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 mars 2026, coup d'envoi 21:00.