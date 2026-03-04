Barça : la colère de Lamine Yamal

Le FC Barcelone n’était pas si loin de réaliser l’exploit et Lamine Yamal y a longtemps cru. En effet, c’est un scénario cruel qui a vu le jour au Spotify Camp Nou hier soir lors de la rencontre entre le Barça et l’Atlético de Madrid comptant pour les demi-finales de Coupe du Roi (3-0). Les hommes de Hansi Flick, qui avaient réussi à marquer trois buts face aux Colchoneros (soit un de moins qu’eux au match aller), croyaient réellement revenir au score et se qualifier. Cependant, les visiteurs ont réussi à bloquer le verrou jusqu’à la 96e minute.

Au coup de sifflet final, le public catalan était en feu malgré la défaite, mais certains joueurs comme Lamine Yamal ont rapidement quitté la pelouse. La pépite semblait très attristée.« L’adieu du Barça a été un moment de communion avec le public. Lamine aurait dû rester avec le reste de ses camarades. Il a le droit d’abandonner le premier et de dire "je ne veux pas rester", de saluer, de féliciter et c’est tout. Il est vrai qu’il est le premier à être parti et a attiré l’attention », comme le révèle Cadena SER. Si la star espagnole, qui a réalisé un triplé le week-end dernier en championnat, n’avait pas le moral à la fin de la rencontre, c’est bien parce que le scénario ressemblait parfaitement à la remontada de 2017 face au PSG.