Coupe du Roi : le FC Barcelone frôle l’exploit mais prend finalement la porte

Dans un Camp Nou rempli à ras-bord - dans la mesure du possible compte tenu des travaux - le FC Barcelone faisait face à un défi fou : une remontada à faire contre l’Atlético. Effectivement, les Catalans avaient été humiliés par les Colchoneros lors du match aller des demi-finales de cette Copa del Rey, avec une lourde défaite 4-0. Ces derniers jours, les joueurs blaugranas comme Hansi Flick ont multiplié les messages d’espoir dans la presse, semblant vraiment croire à l’exploit. Et le champion d’Espagne est passé tout près, s’imposant 3-0, à un petit but d’égaliser. Pour ce match, le coach barcelonais devait notamment composer sans Eric Garcia, De Jong ou Lewandowski et misait sur un trio Lamine Yamal - Ferran Torres - Raphinha. En face, Antoine Griezmann était préféré à Sorloth et aligné aux côtés de Julian Alvarez, et la nouvelle recrue Ademola Lookman était aussi présente. Un onze assez classique si on mettait de côté la présence de Musso à la place d’Oblak dans les cages, et l’absence de Pablo Barrios.

D’entrée, les Catalans étaient très offensifs, et Fermin Lopez obligeait le portier madrilène à intervenir sur un missile depuis l’extérieur de la surface (2e). Les Blaugranas prenaient le contrôle du ballon face à un Atlético dont les intentions étaient claires : défendre cette avance et opérer en contre-attaque. Les Barcelonais avaient d’ailleurs du mal à briser les lignes, et Koundé devait même quitter le terrain dès la 11e minute, la faute à une blessure musculaire. Marc Bernal tentait sa chance de loin, mais Musso répondait bien présent (15e). A la retombée d’un corner, Ferran Torres devançait plusieurs colchoneros mais manquait le cadre de peu (17e). Mais de façon générale, l’Atlético n’était pas plus inquiété que ça sur les premières 20 minutes. Mais ça allait changer… Sur un bon ballon en retrait de Lamine Yamal, Torres manquait encore le cadre (22e). Musso se jetait bien sur un tir lointain de Lamine Yamal (24e). On commençait à voir quelques signes de nervosité chez les Madrilènes, et le gardien argentin devait vite se jeter au sol pour sortir cette frappe de Torres (29e). Les Rojiblancos n’allaient pas réussir à tenir plus longtemps, et l’ouverture du score était signée Marc Bernal. Côté gauche, Lamine Yamal signait un nouveau numéro de soliste avant d’offrir un caviar à Bernal, qui n’avait qu’à mettre le pied pour expédier le cuir au fond des filets (1-0, 30e).

Un grand Lamine Yamal une fois encore

Le Barça était bien dans son match et de la tête, Raphinha frôlait le 2-0 (33e). Les Colchoneros prenaient l’eau et en plus de ça, ils négociaient assez mal leurs transitions rapides, pas aidés par une défense barcelonaise assez robuste ce soir, à l’image d’un Pau Cubarsi impérial dans les duels. Les hommes d’Hansi Flick faisaient bien circuler le ballon, et Lamine Yamal était très inspiré devant. Lookman avait une occasion en or pour climatiser le Camp Nou juste avant la pause, mais il ne cadrait pas sa tête à but portant sur un bon ballon de Llorente (45e+2). Pire encore, Pedri était fauché dans la surface sur l’action suivante, et Raphinha ne tremblait pas depuis le point de penalty pour signer le 2-0 (45e+4). Du 1-1 au 2-0 en quelques minutes, et le Barça rentrait aux vestiaires totalement galvanisé, face à un Atlético timide, où seul Antoine Griezmann a plus ou moins réussi à tirer son épingle du jeu en première période. Au retour de la pause, Julian Alvarez, invisible en première période, lançait un avertissement mais Joan Garcia s’interposait bien (48e). Musso sauvait encore les siens qui étaient sur un fil, d’abord sur une frappe de Cancelo, puis de Bernal (56e). Menés par un Lamine Yamal diablement bon et un Raphinha qui montait en puissance, les Catalans s’approchaient du troisième but.

Conscient des soucis de son équipe, Diego Simeone bougeait son banc et faisait entrer quelques joueurs comme Alexander Sorloth et Nahuel Molina, replaçant aussi Marcos Llorente au milieu. De quoi poser un peu plus de soucis au Barça, qui se baladait dans l’entrejeu, et respirer un peu. Alejandro Baldé, entré pour remplacer Koundé en début de match, sortait sur blessure à son tour, alors que Julian Alvarez devait lui aussi quitter les siens à cause de pépins physiques (69e). Le chrono défilait, et Ronald Araujo, entré à la place de Baldé, se plaçait même en numéro 9. C’est Marc Bernal, lui aussi dans un registre qui n’est pas le sien, qui signait le troisième but catalan, reprenant un centre de Cancelo dans la surface au bord du hors-jeu (3-0, 72e). Forcément, la fin de match a été marquée par de multiples assauts du Barça, mais l’Atlético a tenu, et ce sont donc les Colchoneros qui disputeront la finale.