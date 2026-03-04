Barça : grande inquiétude pour la blessure de Jules Koundé

La blessure de Jules Koundé (27 ans) inquiète sérieusement le staff du FC Barcelone. En effet, le latéral droit de la formation catalane est sorti prématurément du terrain face à l’Atlético de Madrid lors de la demi-finale retour de Coupe du Roi hier (3-0). Touché au mollet à la 13e minute, le tricolore a aussitôt demandé le changement sans réfléchir, dans le but de limiter les dégâts. Sans réellement comprendre, Hansi Flick a donc laisser son joueur sur le banc, sans savoir que sa douleur était assez grave. D’après les récentes informations Tracy Rodrigo, reprises par Giovanni Castaldi dans L’Équipe de Soir après la rencontre, les nouvelles seraient d’ailleurs alarmantes.

La suite après cette publicité

« Ce serait un peu plus grave que prévu pour le latéral français, malgré les premières nouvelles qui nous étaient parvenues un peu plus tôt. Il est touché au mollet et serait absent un mois » a-t-il déclaré dans l’émission. Une découverte très peu rassurante pour les Blaugranas, qui devront se passer du français durant les prochains rendez-vous, notamment contre l’Athletic Club ce samedi (21h). Reste à savoir si du bricolage aura lieu en défense ou si le coach allemand de 61 ans positionnera Joao Cancelo à sa place, signifiant simplement du poste pour poste dans le couloir.