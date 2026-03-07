Menu Rechercher
0 - 0
44'
Liga 2025/2026 27e journée
Bilbao
0 - 0
44'
Barcelone
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 1 Barcelone 65 8 Bilbao 36
Possession 77% Barcelone Bilbao
Tirs 3 2 1 1 0 1
Compositions Bilbao 4-2-3-1 Barcelone 4-3-3
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 ATH N NUL 2 BAR
404 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Marc Bernal 2
Fautes subies
#1 Logo Athletic Bilbao Adama Boiro 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Barcelone Marc Bernal 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Eric García 4/6 67% #2 Logo Barcelone Marc Bernal 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo Athletic Bilbao Álex Berenguer 2 #2 Logo Barcelone Eric García 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Athletic Bilbao Unai Gómez 0/5 0% #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 57/58 98% #2 Logo Barcelone Marc Casadó 30/31 97% #3 Logo Barcelone Gerard Martín 55/57 96%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
N
V
V
D
V
V
V
D
D
Rencontres précédentes
16% 9 Victoires 19% 11 Nuls 66% 38 Victoires

Blessures & suspensions

Beñat Prados Beñat Prados Lésion du ligament croisé antérieur du genou Iñaki Williams Iñaki Williams Blessure au pied Unai Eguiluz Unai Eguiluz Lésion du ligament croisé antérieur du genou Álex Padilla Álex Padilla Blessure au genou Gorka Guruzeta Gorka Guruzeta Appendicite Nico Williams Nico Williams Blessure à l'aine Oihan Sancet Oihan Sancet Inconnu Oihan Sancet Oihan Sancet Maladie Maroan Sannadi Maroan Sannadi Blessure au genou Nico Serrano Nico Serrano Blessure à l'épaule
Frenkie de Jong Frenkie de Jong Ischio-jambiers Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Jules Koundé Jules Koundé Ischio-jambiers Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Top commentaires

Hervé Tendoutcho 21:38 Ça ronronne trop la. Aucune provocation. Ça joue tranquille. Rashford soit il rate soit il joue derrière ..enfin il va falloir faire quelque-chose pour la deuxième mi temps. 1 Répondre
Voir tous les commentaires (8)

Match Bilbao - Barcelone en direct commenté

27e journée de Liga - samedi 7 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bilbao et Barcelone (Liga, 27e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 27e journée de Liga entre Bilbao et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 7 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bilbao et Barcelone.

On en parle

Arbitres

José Luis Munuera Montero arbitre principal
0.4
3.9
Moyenne de cartons par match sur 13 matchs arbitrés
Adrián Díaz Fernández arbitre assistant
Antonio Ramón Martínez Moreno arbitre assistant
Manuel Camacho Garrote quatrième arbitre
Oliver De La Fuente Ramos arbitre VAR
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio de San Mamés Bilbao
Estadio de San Mamés
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 53289
  • Affluence moyenne : 34475
  • Affluence maximum : 52600
  • % de remplissage : 64

Match en direct

Date 07 mars 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 27
Diffusion beIN SPORTS 2
Code ATH-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Athletic Bilbao
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bilbao et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 mars 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Bilbao Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Bilbao et Barcelone ?

Athletic Bilbao : le coach Ernesto Valverde a choisi une formation en 4-2-3-1 : Unai Simón, Adama Boiro, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Andoni Gorosabel, Alejandro Rego, Mikel Jauregizar, Unai Gómez, Selton Sánchez, Álex Berenguer, I. Williams.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, Gerard Martín, Eric García, Pau Cubarsí, João Cancelo, Dani Olmo, Marc Bernal, Marc Casadó, M. Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal.

Qui arbitre le match Bilbao Barcelone ?

José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bilbao Barcelone ?

Bilbao accueille le match au Estadio de San Mamés.

Quelle est la date et l'heure du match Bilbao Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 mars 2026, coup d'envoi 21:00.

Top commentaires

Hervé Tendoutcho 21:38 Ça ronronne trop la. Aucune provocation. Ça joue tranquille. Rashford soit il rate soit il joue derrière ..enfin il va falloir faire quelque-chose pour la deuxième mi temps. 1 Répondre
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier