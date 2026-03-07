Prono
Match Bilbao - Barcelone en direct commenté
27e journée de Liga - samedi 7 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bilbao et Barcelone (Liga, 27e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 27e journée de Liga entre Bilbao et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 7 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bilbao et Barcelone.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bilbao et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 07 mars 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Bilbao Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Bilbao et Barcelone ?
Athletic Bilbao : le coach Ernesto Valverde a choisi une formation en 4-2-3-1 : Unai Simón, Adama Boiro, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Andoni Gorosabel, Alejandro Rego, Mikel Jauregizar, Unai Gómez, Selton Sánchez, Álex Berenguer, I. Williams.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, Gerard Martín, Eric García, Pau Cubarsí, João Cancelo, Dani Olmo, Marc Bernal, Marc Casadó, M. Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal.
- Qui arbitre le match Bilbao Barcelone ?
José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Bilbao Barcelone ?
Bilbao accueille le match au Estadio de San Mamés.
- Quelle est la date et l'heure du match Bilbao Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 mars 2026, coup d'envoi 21:00.