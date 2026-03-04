Antoine Griezmann se paie le FC Barcelone

Hier soir, l’Atlético de Madrid a eu chaud. En effet, les Colchoneros ont été battus 3 à 0 par le FC Barcelone, en 1/2 finale retour de la Coupe du Roi. Mais finalement, les Madrilènes se sont qualifiés, eux qui s’étaient imposés 4 à 0 à l’aller. Après la rencontre, Antoine Griezmann a publié un post sur Instagram. Et celui-ci fait beaucoup parler.

La suite après cette publicité

Le Français a partagé une photo du match sur laquelle on peut le voir ainsi que deux joueurs du Barça, à terre après l’élimination. Le tout était accompagné du message suivant : « cette photo est-elle trop dure ? ». Un choix qui n’est pas anodin. Grizi a répondu à une ancienne publication du FC Barcelone après un match contre les Colchoneros la saison dernière. Les Culés avaient mis en ligne un cliché des joueurs de Flick qui célébraient leur victoire, derrière Antoine Griezmann. Ils avaient écrit le même texte, repris hier soir par Griezmann. L’attaquant tricolore a eu sa revanche.