Ligue 2 : Troyes conforte tranquillement sa place de leader à Amiens

Amiens s’est incliné à domicile face à Troyes (0-2) lors de la 25e journée de Ligue 2 au Stade de la Licorne. Après une première période fermée où les deux équipes se sont neutralisées, les Troyens ont fait la différence après la pause. Kyliane Diawara a ouvert le score à la 52e minute avant que Taha Bentayeb ne double la mise huit minutes plus tard (60e), offrant un avantage décisif aux visiteurs.

La suite après cette publicité

Malgré la présence offensive d’Antoine Léautey et Nordine Kandil, les Amiénois n’ont pas réussi à revenir dans la rencontre face à un bloc troyen solide. Les hommes de Stéphane Dumont ont parfaitement géré leur avantage pour repartir avec trois points précieux, tandis que l’équipe d’Omar Daf a manqué d’efficacité pour espérer inverser la tendance.