OM : Jul invité surprise dans le vestiaire après la victoire contre l’OL

Le rappeur Jul @Maxppp
Marseille 3-2 Lyon

La victoire renversante de l’OM face à l’OL (3-2) a pris une tournure encore plus marseillaise après le coup de sifflet final. Dans le vestiaire, les joueurs ont célébré ce succès avec un invité de marque : le rappeur Jul. L’artiste, véritable icône locale, a posé entouré de l’effectif en reproduisant son célèbre signe, immédiatement imité par la majorité des joueurs. Une scène symbolique de la communion entre le club et la culture populaire marseillaise après un Olympico au scénario spectaculaire.

Olympique de Marseille
𝐔𝐧 𝐬𝐞𝐮𝐥 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐪𝐮𝐞 💙🤍
🤝 @jul 👽
La présence de Jul n’a rien d’anodin. Proche de l’Olympique de Marseille, son label est sponsor du club depuis plusieurs saisons, et son influence dépasse largement le cadre du Vélodrome. Même Medhi Benatia s’est joint aux festivités, une image forte qui illustre l’euphorie autour du club après ce succès capital en Ligue 1, alors que l’OM reste pleinement lancé dans la course au podium.

