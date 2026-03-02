Menu Rechercher
Un ex-international français s’en prend à Endrick après OM-OL

Marseille 3-2 Lyon

L’Olympico entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais a livré son verdict au bout du suspense, avec une victoire arrachée par l’OM dans les ultimes secondes au Vélodrome (3-2). Si certains Lyonnais sont passés à côté de leur match, Endrick (19 ans) a tiré son épingle du jeu. Très remuant, le jeune Brésilien a dynamité la défense phocéenne, délivrant même deux passes décisives qui auraient pu offrir la victoire à l’OL.

Mais pour Alain Giresse, cela reste insuffisant. Dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien international tricolore attend davantage d’un joueur présenté comme une pépite mondiale. « On le présente comme un joueur d’une autre dimension. Je reste un peu sur ma faim. Dans ce genre de match, il doit justement faire la différence. Il a une superbe occasion où il veut faire un lob très difficile à réaliser. Ces joueurs-là doivent finaliser dans les grands rendez-vous », a-t-il lâché. Des mots durs de la part de l’ex-milieu de terrain de l’OM.

