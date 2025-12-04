OM : Roberto De Zerbi annonce une mauvaise nouvelle pour le match à Lille

L’OM est attendu au rebond. Après leur match nul concédé face à Toulouse le week-end dernier (2-2), les Marseillais abordent leur déplacement à Lille, vendredi, avec quelques doutes et incertitudes. On ne sait par exemple pas si Pierre-Emile Højbjerg, buteur face au TFC, sera apte pour cette rencontre. En conférence de presse ce jeudi, son entraîneur Roberto De Zerbi a révélé qu’il était malade et affaibli.

La suite après cette publicité

«Murillo s’est entrainé hier et avant hier. Il va bien et est disponible, a rassuré l’Italien. Hojbjerg s’est réveillé avec de la fièvre et la grippe. On verra bien s’il peut être avec nous ou non, mais ça serait une grosse perte. Gouiri et Traoré sont encore forfaits, comme Medina. Les autres sont disponibles.»