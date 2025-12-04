Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi annonce une mauvaise nouvelle pour le match à Lille

Par Jordan Pardon - Maxime Barbaud
1 min.
Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM contre l'Ajax @Maxppp
Lille Marseille
L’OM est attendu au rebond. Après leur match nul concédé face à Toulouse le week-end dernier (2-2), les Marseillais abordent leur déplacement à Lille, vendredi, avec quelques doutes et incertitudes. On ne sait par exemple pas si Pierre-Emile Højbjerg, buteur face au TFC, sera apte pour cette rencontre. En conférence de presse ce jeudi, son entraîneur Roberto De Zerbi a révélé qu’il était malade et affaibli.

«Murillo s’est entrainé hier et avant hier. Il va bien et est disponible, a rassuré l’Italien. Hojbjerg s’est réveillé avec de la fièvre et la grippe. On verra bien s’il peut être avec nous ou non, mais ça serait une grosse perte. Gouiri et Traoré sont encore forfaits, comme Medina. Les autres sont disponibles.»

Pub. le - MAJ le
