Getafe : la vive émotion de Martín Satriano après l’exploit au Real Madrid

Getafe a créé la surprise en s’imposant (0-1) sur la pelouse du Real Madrid lors de la 26e journée de Liga. Solides défensivement et disciplinés tout au long de la rencontre, les joueurs de Getafe ont su résister aux tentatives madrilènes avant de faire la différence grâce à une frappe exceptionnelle de Martín Satriano à la 38e minute. Un succès précieux qui met fin à une longue série sans victoire des Azulones dans ce stade. Après la rencontre, le buteur uruguayen, prêté par l’OL, n’a pas caché son émotion.

« On a dû beaucoup courir, c’est peut-être pour ça qu’ils n’ont pas eu autant d’occasions franches. On est restés concentrés jusqu’au bout. On savait que ça faisait longtemps qu’on n’avait pas gagné ici, on y a toujours cru, on est venus ici pour gagner. Grâce à notre détermination, on a obtenu ce résultat. Je dédie ce but à mes enfants, ma femme, ma mère (il s’émeut). Merci infiniment pour votre soutien, je le ressens vraiment. C’est dur d’être loin, mais je sens votre soutien. J’ai toujours rêvé de jouer dans des stades comme celui-ci. J’ai parlé avec ma femme, je n’ai même pas encore eu le temps de lire tous les messages. Je n’y pense pas trop, mais sans aucun doute, tous les efforts que mes parents ont faits pour que je sois ici n’ont pas été faciles. »