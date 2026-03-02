OL : le vestiaire est complètement fou de rage !

Dans un match à multiples rebondissements où les deux équipes ont réussi à briller, l’Olympique de Marseille est sorti vainqueur de ce choc de grande qualité et revient à deux points de son rival du soir, toujours sur le podium. Grâce à un ultime but de Pierre-Emerick Aubameyang (3-2), les Phocéens ont pris l’avantage pour la première fois de la soirée et ont totalement frustré les Lyonnais, qui avaient rapidement ouvert le score grâce à Corentin Tolisso, avant de reprendre l’avantage sur un but de Rémi Himbert à quelques minutes de la fin.

Un scénario qui a logiquement provoqué la colère noire des Lyonnais, eux qui avaient huit points d’avance au classement, à 15 minutes de la fin. Paulo Fonseca s’est présenté face aux journalistes pour une conférence de presse lunaire. Ne cachant pas son envie de ne pas passer par l’auditorium, le Portugais a délivré un discours de 2min25, sans répondre aux questions qui lui étaient posées. La raison ? Un arbitrage jugé douteux après un but refusé pour Corentin Tolisso et une faute réclamée sur le troisième but phocéen après un contact entre Emerson et Tyler Morton. Pour le frère de Morton, Nathan, la faute était évidente : «je n’ai jamais été aussi sûr d’une faute de toute ma vie, et je n’ai jamais été aussi surpris qu’elle n’ait pas été sifflée. C’est un thème récurrent, semble-t-il», a-t-il écrit sur X.

L’OL a de quoi enrager

«J’ai revu plusieurs fois la situation, il est impossible de me convaincre qu’il y avait hors-jeu (…) Je ne parle pas après ma suspension de neuf mois. Il n’y a jamais hors-jeu de Tolisso. Vous avez regardé le match ? Je ne veux pas perdre de temps à commenter le match», avait lâché le manager portugais. Rejoint par Moussa Niakhaté : «à chaud, je n’ai pas trop en tête ce qui s’est passé sur le troisième but. On perd la balle très haut, il y a eu un contact avec Morton, et on prend une contre-attaque. C’est la vision que j’ai eue, après, je pense qu’il y a eu une multitude d’erreurs sur cette action».

Michèle Kang, la présidente de l’OL, était présente dans les tribunes du Vélodrome, aux côtés de Michael Gerlinger, mais est restée dans un calme habituel. Mais d’après les indiscrétions du Progrès, les dirigeants lyonnais, à l’instar du vestiaire, étaient furieux à l’issue de la rencontre par certaines décisions arbitrales et le scénario frustrant de la rencontre. L’OL devra désormais se relever de cet Olympico douloureux avant un OL-Lens qui s’annonce brûlant en Coupe de France et éviter un faux-pas inquiétant.