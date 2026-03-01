Paris FC : Antoine Kombouaré choque déjà et écarte 4 joueurs !

Le 23 février, Antoine Kombouaré était nommé à la tête du Paris FC, 15e de Ligue 1, avec une seule victoire en 2026, et six points seulement d’avance sur Auxerre, le barragiste. Stéphane Gilli, artisan de la montée historique en Ligue 2, n’avait pas résisté au match nul face à Toulouse (1-1). Et la famille Arnault et Red Bull avaient tranché pour la suite de la saison, il fallait un homme de crise, un pompier. Kombouaré, 62 ans, libre depuis son départ de Nantes en mai 2025, a signé pour 18 mois.

La suite après cette publicité

Sa première semaine d’entraînement aura suffi pour qu’il se forge une opinion claire sur son groupe. En effet, pour la réception de l’OGC Nice ce dimanche, Kombouaré a choisi de ne pas convoquer quatre joueurs pourtant aptes. Maxime Lopez, son frère Julien Lopez, Willem Geubbels et Timothée Kolodziejczak ne sont pas appelés pour la première d’Antoine Kombouaré. Ce dernier a donc décidé de se priver des deux capitaines de Stéphanie Gilli cette saison puisque Kolodziejczak, titulaire à plusieurs reprises ces dernières semaines, était le porteur du brassard de capitaine lors des derniers matches. Maxime Lopez, artisan de la montée, était l’autre capitaine régulier cette saison.

Antoine Kombouaré prend une décision forte

Maxime Lopez n’est pourtant ni blessé, ni suspendu pour ce match-là. Et lors du point presse de ce samedi, Antoine Kombouaré avait fait le point sur les blessés (Traoré, Chergui) sans évoquer l’ancien milieu marseillais. Selon le quotidien Le Parisien, Maxime Lopez n’aurait même pas reçu d’explication de la part du nouveau coach. Kombouaré a aussi décidé de se priver de Willem Geubbels, recrue phare de l’été achetée pour plus de 11 millions d’euros. La méthode Kombouaré n’a visiblement pas changé : pas de sentiment, pas de statut protégé.

La suite après cette publicité

Ceux qui ont fait la montée ne sont donc pas intouchables et ceux qui portaient le brassard ne le porteront pas forcément sous sa direction. L’ancien coach de Nantes, qui s’est distingué lors de sa première conférence de presse, a fait des choix qui doivent porter leur fruit pour ne pas déjà fissurer le groupe. La réception de Nice est déjà un test grandeur nature. Le Gym pointe à la 14e place, juste devant le PFC, et cette première à domicile sous Kombouaré devra donner des indications sur la direction que prendra le Paris FC dans la lutte pour le maintien.