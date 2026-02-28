Menu Rechercher
46'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 24e journée
Le Havre
MT : 0-1
46'
PSG
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
37'
(PD Lee Kang-In) B. Barcola
Voir le live commenté
Classement live 1 PSG 57 13 Le Havre 26
Possession 73% PSG Le Havre
Tirs 2 2 6 0 4 10
Grosses occasions créées 100% PSG 2 Le Havre 0
Compositions Le Havre 3-4-1-2 PSG 4-3-3
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 1/2 50% #2 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 1/2 50% #3 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Le Havre Lucas Gourna-Douath 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Dro Fernández 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 4/7 57% #2 Logo Le Havre Issa Soumaré 4/7 57% #3 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 4/8 50%
Interceptions
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 3 #2 Logo Le Havre Gautier Lloris 3 #3 Logo Paris Saint-Germain Dro Fernández 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Issa Soumaré 3/3 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Dro Fernández 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 45/47 96% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 55/58 95% #3 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 32/34 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 3

Probabilité de victoire
3% 21% 76%
Série en cours
D
V
V
D
N
N
V
V
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 9% 1 Nul 91% 10 Victoires

Blessures & suspensions

Abdoulaye Touré Abdoulaye Touré Inconnu Thomas Delaine Thomas Delaine Inconnu Thomas Delaine Thomas Delaine Ischio-jambiers Issa Soumaré Issa Soumaré Blessure au talon Yanis Zouaoui Yanis Zouaoui Blessure à la cuisse Loïc Négo Loïc Négo Inconnu Ayumu Seko Ayumu Seko Blessure aux côtes Arouna Sangante Arouna Sangante Carton rouge
João Neves João Neves Blessure à la cheville Quentin Ndjantou Quentin Ndjantou Ischio-jambiers Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Blessure au mollet Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

Match Le Havre - PSG en direct commenté

24e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 28 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Le Havre et PSG (Ligue 1 McDonald's, 24e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 24e journée de Ligue 1 McDonald's entre Le Havre et PSG. Ce match aura lieu le samedi 28 février 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Le Havre et PSG.

Arbitres

Marc Bollengier arbitre principal
0.3
4
Moyenne de cartons par match sur 12 matchs arbitrés
Thomas Luczynski arbitre assistant
Yannick Boutry arbitre assistant
Geoffrey Kubler quatrième arbitre
Pierre Gaillouste arbitre VAR
Romain Lissorgue arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Océane Le Havre
Stade Océane
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 25178
  • Affluence moyenne : 8101
  • Affluence maximum : 24569
  • % de remplissage : 32

Match en direct

Date 28 février 2026 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 24
Diffusion Ligue 1+
Code HAC-PSG
Zone France
Équipe à domicile Le Havre
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Le Havre et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 février 2026 à 21:05 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Le Havre et PSG ?

Le Havre : le coach D. Digard a choisi une formation en 3-4-1-2 : M. Diaw, G. Lloris, A. Seko, S. Zagadou, Y. Zouaoui, S. Ebonog, L. Gourna-Douath, T. Pembélé, R. Ndiaye, S. Boufal, I. Soumaré.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Dro Fernández, Vitinha, W. Zaïre-Emery, K. Kvaratskhelia, B. Barcola, Lee Kang-In.

Qui arbitre le match Le Havre PSG ?

Marc Bollengier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Le Havre PSG ?

Le Havre accueille le match au Stade Océane.

Quelle est la date et l'heure du match Le Havre PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 février 2026, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par B. Barcola 37'.

