Match Le Havre - PSG en direct commenté
24e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 28 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Le Havre et PSG (Ligue 1 McDonald's, 24e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 24e journée de Ligue 1 McDonald's entre Le Havre et PSG. Ce match aura lieu le samedi 28 février 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Le Havre et PSG.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Le Havre et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 février 2026 à 21:05 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Le Havre et PSG ?
Le Havre : le coach D. Digard a choisi une formation en 3-4-1-2 : M. Diaw, G. Lloris, A. Seko, S. Zagadou, Y. Zouaoui, S. Ebonog, L. Gourna-Douath, T. Pembélé, R. Ndiaye, S. Boufal, I. Soumaré.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Dro Fernández, Vitinha, W. Zaïre-Emery, K. Kvaratskhelia, B. Barcola, Lee Kang-In.
- Qui arbitre le match Le Havre PSG ?
Marc Bollengier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Le Havre PSG ?
Le Havre accueille le match au Stade Océane.
- Quelle est la date et l'heure du match Le Havre PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 février 2026, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par B. Barcola 37'.