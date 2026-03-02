Les confidences effroyables de Jordan Veretout sur les bombardements au Qatar

« Franchement, ils m’ont facilité l’intégration, ça se passe super bien, comme si ça faisait cinq ans que j’étais ici. Je me sens très heureux, très épanoui, et très content d’être venu ici. Franchement, tout va bien. » Voilà ce que disait Jordan Veretout à notre micro il y a quelques mois au sujet de son intégration au Qatar lors d’une interview réalisée dans le Golfe. Pourtant, cette belle histoire a mal tourné avec le conflit au Moyen-Orient qui implique indirectement le Qatar. Présent sur les ondes de RMC ce lundi, Jordan Veretout a confirmé qu’il allait bien et que lui et sa famille étaient en sécurité.

L’occasion pour lui de revenir plus en détail sur ces derniers jours stressants à vivre dans le Golfe : « après un réveil comme tous les autres, on a entendu péter dehors. On avait déjà vécu ça il y a quatre, cinq mois avec les bombes sur le Hamas. Le premier réflexe a été d’allumer la télé. On a vu que les Américains et les Israéliens avaient attaqué l’Iran. On savait qu’il y a une base militaire américaine sur le territoire qatari. On passe par plein de moments. On ne sait pas ce qui va se passer, on essaie de rassurer tout le monde, surtout les enfants qui sont en pleurs. Ça n’a pas arrêté toute la journée, donc on commençait à s’inquiéter. On n’a pas beaucoup dormi la nuit suivante, et après ça s’est calmé. On espère que ça va rester comme ça. C’est un peu flippant. » Le joueur a pu reprendre l’entraînement collectif avec Al-Arabi, comme il l’a annoncé au micro du média français.