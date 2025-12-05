Menu Rechercher
L’OL recrute Adrien Tarascon

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Le Groupama Stadium de l'Olympique Lyonnais @Maxppp

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a annoncé l’arrivée d’un nouveau renfort. Il ne s’agit pas d’un joueur mais d’un nouveau membre pour le staff de Paulo Fonseca, qui a récemment perdu Damien Della Santa.

«Passé par Paris, Monaco, Lille ou encore Reims, Adrien Tarascon intègre l’Olympique Lyonnais en tant qu’entraîneur adjoint de Paulo Fonseca. Âgé de 34 ans, ce technicien diplômé de la licence UEFA A, sera en charge du développement individuel des joueurs, et plus particulièrement de celui des jeunes, comme il a pu le faire par le passé avec Aurélien Tchouaméni, Leny Yoro ou encore Ayyoub Bouaddi. Très reconnu dans le monde du football, et fort d’une solide expérience, Adrien Tarascon a débuté ses missions cette semaine au sein du groupe professionnel.»

