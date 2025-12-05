CdM 2026 : Hugo Lloris est serein pour les Bleus face au Sénégal et la Norvège

Invité de M6 pour réagir au tirage au sort des Bleus pour la prochaine Coupe du Monde, Hugo Lloris s’est montré plutôt confiant, même si l’ancien portier tricolore reconnaît la qualité des deux adversaires déjà connus : le Sénégal et la Norvège. Pour le troisième, il faudra attendre le mois de mars et l’issue du barrage intercontinental qui impliquera la Bolivie, l’Irak et le Suriname.

«On a déjà une idée de ce qui va attendre les Bleus avec le Sénégal et la Norvège qui sont de très bonnes nations, avec de très bons joueurs, et qui sont très performantes ces derniers temps. Je ne suis pas vraiment inquiet pour les Bleus qui font partie des favoris, mais j’espère qu’ils ne laisseront pas trop d’énergie et de force dans cette phase de groupe, a exprimé Lloris. L’équipe à redouter ? Je pense que le Sénégal et la Norvège sont deux équipes compétitives ces derniers temps, et ça promet de belles rencontres, je pense que ce groupe fait partie des plus compétitifs de ce premier tour, mais encore une fois, je ne suis pas inquiet pour nos Français, surtout quand on voit le niveau affiché ces derniers temps. On connait également Didier Deschamps qui les mettra dans les meilleures conditions pour préparer cette échéance. »