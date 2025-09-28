Bundesliga
BL : pas de vainqueur entre Hambourg et Union Berlin
1 min.
@Maxppp
Union Berlin et Hambourg se sont quittés sur un score nul de (0-0) lors de la 5e journée de Bundesliga. Le match a été rythmé mais pauvre en occasions, le moment fort étant le penalty d’Ilić à la 10e minute, brillamment détourné par le gardien Daniel Heuer Fernandes.
La suite après cette publicité
Classement live
Hambourg a terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Fábio Vieira dans le temps additionnel (90e+8) pour une faute grave. Malgré la supériorité numérique dans les dernières minutes, Union Berlin n’a pas réussi à concrétiser et le score est resté vierge. Au classement, les deux clubs restent dans le ventre mou à la 11e et 13e place.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer