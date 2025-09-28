Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

BL : pas de vainqueur entre Hambourg et Union Berlin

Par Valentin Feuillette
1 min.
Danilho Doekhi @Maxppp
Union Berlin 0-0 Hambourg

Union Berlin et Hambourg se sont quittés sur un score nul de (0-0) lors de la 5e journée de Bundesliga. Le match a été rythmé mais pauvre en occasions, le moment fort étant le penalty d’Ilić à la 10e minute, brillamment détourné par le gardien Daniel Heuer Fernandes.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
11 Logo Union Berlin Union Berlin 7 5 -3 2 1 2 8 11
13 Logo Hambourg Hambourg 5 5 -6 1 2 2 2 8

Hambourg a terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Fábio Vieira dans le temps additionnel (90e+8) pour une faute grave. Malgré la supériorité numérique dans les dernières minutes, Union Berlin n’a pas réussi à concrétiser et le score est resté vierge. Au classement, les deux clubs restent dans le ventre mou à la 11e et 13e place.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Union Berlin
Hambourg

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Union Berlin Logo Union Berlin
Hambourg Logo Hambourg SV
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier