BL : pas de vainqueur entre Hambourg et Union Berlin

Union Berlin et Hambourg se sont quittés sur un score nul de (0-0) lors de la 5e journée de Bundesliga. Le match a été rythmé mais pauvre en occasions, le moment fort étant le penalty d’Ilić à la 10e minute, brillamment détourné par le gardien Daniel Heuer Fernandes.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Union Berlin 7 5 -3 2 1 2 8 11 13 Hambourg 5 5 -6 1 2 2 2 8

Hambourg a terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Fábio Vieira dans le temps additionnel (90e+8) pour une faute grave. Malgré la supériorité numérique dans les dernières minutes, Union Berlin n’a pas réussi à concrétiser et le score est resté vierge. Au classement, les deux clubs restent dans le ventre mou à la 11e et 13e place.