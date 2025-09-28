Menu Rechercher
Lens : Florian Thauvin séduit par le visage montré contre Rennes

Rennes 0-0 Lens

Réduit à dix dès la 48e seconde de jeu après le rouge de Jonathan Gradit, le Racing Club de Lens n’a pas abdiqué et a gratté le point du nul sur la pelouse de Rennes, en clôture de la 6e journée de Ligue 1, ce dimanche soir. Les Lensois se sont même montrés plutôt vaillants sur l’ensemble de la rencontre et auraient pu repartir du Rhoazon Park avec la victoire, tant ils ont posé des problèmes aux joueurs d’Habib Beye. Interrogé après la rencontre, Florian Thauvin était ravi du visage montré par son équipe tout au long de cette rencontre.

« Malgré le fait qu’on est joué à dix, on se bat pour le copain, pour le partenaire. On peut tous se regarder dans les yeux et c’est ce qui fait la beauté du football, a-t-il relaté au micro de Ligue 1+. Ça fait un petit moment qu’on va dire que je prends du plaisir à souffrir. C’est dans l’effort qu’on prend plaisir. Donc, ce soir, on a été récompensé. On aurait peut-être pu avoir même mieux. Donc, ce n’est pas une victoire ce soir, mais c’est tout comme. Un regret de ne pas finir avec un but ? Oui, quand on se procure autant d’occasions, forcément qu’on peut avoir des regrets. Mais je crois que quand on joue à 10 depuis la première minute et qu’à l’extérieur, on arrive à ramener un point, c’est quelque chose de très important, c’est bien. » Au classement de cette Ligue 1, les Artésiens sont 7e, avec un point de plus sur Rennes.

