Nantes : très grosse crainte pour Johann Lepenant

Johann Lepenant @Maxppp
Toulouse 2-2 Nantes

Lors du match entre Toulouse et Nantes (2-2), un choc apparemment anodin entre Cristian Casseres et Johann Lepenant a contraint le milieu nantais à quitter prématurément la pelouse, malgré une prestation solide. Si la blessure semblait sans gravité sur le moment, les premières évaluations cliniques sont loin d’être rassurantes. Selon Ouest-France, une fracture du tibia est suspectée, et le diagnostic définitif est attendu ce lundi en fin de journée.

Ce possible coup dur serait une perte importante pour Nantes, tant Lepenant, 22 ans et international Espoirs, est un élément clé du dispositif. Le club pourrait envisager de recruter un joker médical pour pallier son absence, mais le défi serait donc de trouver un remplaçant à la hauteur sur le marché des joueurs libres.

