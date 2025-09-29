Menu Rechercher
Ligue 1

Nantes : pas de fracture pour Johann Lepenant

Par Josué Cassé
Johann Lepenant @Maxppp

Nouvelles rassurantes pour Johann Lepenant et les Canaris. Sorti samedi dernier à Toulouse (2-2) sur blessure au tibia, le milieu international Espoirs de Nantes a reçu une bonne nouvelle.

En effet, les examens n’ont pas révélé de fracture comme cela était redouté. Le joueur de 22 ans devrait donc rapidement retrouver le chemin des terrains. Pour rappel, Nantes pointe à la 16e place du classement.

