L’arrêt incroyable de Luca Zidane avec Grenade
Loin du niveau de son père Zinédine et n’évoluant pas au même poste, Luca Zidane réalise une carrière honorable dans le football espagnol. À 27 ans, il est le gardien numéro 1 de Grenade, qu’il a bien aidé dimanche à obtenir sa première victoire de la saison en deuxième division. En plus d’avoir affiché un excellent jeu au pied, Luca Zidane a impressionné sur sa ligne, avec notamment un arrêt exceptionnel.
très grosse première mi-temps de Luca, jeu au pied comme sur sa ligne.
Alors que Grenade menait déjà 1-0, l’ancien du Real Madrid a fait preuve d’impressionnants réflexes pour détourner du bout des doigts une frappe adverse à bout portant, alors qu’il revenait vers le milieu de son but après avoir couvert le premier poteau au moment du centre. Impressionnant. À noter que Luca Zidane a récemment décidé de représenter la sélection algérienne et qu’il est pressenti pour être convoqué lors du prochain rassemblement, en octobre.
