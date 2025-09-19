Luca Zidane a choisi de jouer pour l’Algérie !

Un Zidane va jouer pour l’Algérie ! Si les Fennecs auraient adoré voir Zinedine porter leurs couleurs, ils ont réussi à convaincre l’un de ses quatre fils. La FIFA a confirmé officiellement sur son site que le gardien de but de Grenade Luca Zidane avait changé de nationalité sportive et qu’il était désormais éligible pour l’Algérie. À 27 ans, le natif de Marseille a donc dit adieu aux sélections françaises.

La suite après cette publicité

Luca Zidane a réalisé toute sa carrière en Espagne, passant par les équipes de jeunes du Real Madrid (2014-2019), le Racing Santander, le Rayo Vallecano, Eibar et donc Grenade depuis juillet 2024. En sélection, le frère de Théo a fréquenté quasiment toutes les équipes de jeunes tricolores. Il compte 3 sélections chez les U16, 14 chez les U17, 6 chez les U18, 6 chez les U19 et 1 chez les U20 en 2018.

La suite après cette publicité

Zidane dit adieu aux Bleus

N’ayant jamais été contacté par Didier Deschamps pour intégrer la rotation des gardiens en équipe de France A, Luca Zidane a donc logiquement choisi de tenter sa chance pour le pays d’origine de son père. L’annonce fera sûrement grand bruit de l’autre côté de la Méditerranée, d’autant que Zidane est désormais candidat à la prochaine liste de Vladimir Petkovic pour les matches face à la Somalie (9 octobre) et l’Ouganda (14 octobre), deux rencontres comptant pour les 9e et 10e journées des éliminatoires du Mondial 2026.

En attendant de voir si l’ancien sélectionneur de la Suisse convoquera le fils Zidane, ce changement de nationalité lui donnera peut-être plus de visibilité. Pour rappel, Luca Zidane évolue en deuxième division espagnole, mais il avait été annoncé dans le viseur du Paris FC cet été. Aura-t-il les capacités pour chiper la place de gardien numéro un de l’Algérie au Stéphanois de naissance Alexis Guendouz (MC Alger) ? Réponse le mois prochain.