Habib Beye est totalement désabusé par la prestation du Stade Rennais contre le RC Lens

Rennes peut s’en vouloir. Opposé au Racing Club de Lens, ce dimanche soir, pour la fin de cette 6e journée de Ligue 1, les Bretons ont évolué en supériorité numérique sur la totalité de la rencontre. La raison ? Un tacle de Jonathan Gradit sur Seko Fofana, après seulement 48 secondes de jeu, sanctionné d’un carton rouge par M. Bastien Dechepy. Pourtant, malgré cette supériorité numérique survenue très tôt dans la rencontre, Rennes n’est pas parvenu à prendre le meilleur sur son adversaire du soir.

Pire encore, les Sang et Or ont laissé une impression de supériorité face aux hommes d’Habib Beye, malgré un joueur en moins sur le terrain. Un sentiment partagé par l’entraîneur breton après la rencontre sur les antennes de Ligue 1+. « Le match est facile à analyser. Ils nous ont été supérieurs, on n’aurait pas dû revenir avec un point de ce match-là, a exposé Beye. J’ai dit à mes garçons de ne pas baisser la tête, de ne pas avoir de frustration. Ce qu’on vit ce soir, c’est un très bon point à la vue de notre prestation. C’est peut-être dur à entendre, mais c’est la réalité. On n’aurait pas dû revenir avec quoi que ce soit de ce match. Ils ont été supérieurs dans tout : dans l’intensité, dans la qualité technique, même à 10 et le fait qu’on prenne un point, c’est déjà un petit miracle. Malgré tout, c’était un scénario qui doit nous être favorable, donc on doit tirer profit de ce match, déjà techniquement. Le carton rouge est mérité pour les Lensois et derrière ça, on ne doit pas être déstabilisé. On a tout fait aussi pour mettre plus de pression. »

Beye reconnaît la supériorité lensoise

À la 29e minute de jeu, Beye avait décidé de réaliser un premier changement, en sortant le jeune Djaoui Cissé, remplacé par Mousa Al-Tamari, avec l’intention de mettre davantage de pression sur le but de Robin Risser. Une tactique peu concluante. « On a sorti un milieu de terrain, on a rajouté un attaquant pour continuer à leur faire mal et on a toujours été en dessous de la pression, a-t-il avoué. On a toujours été en dessous avec le ballon, on n’a pas impacté et on ne fait pas un bon match, donc le point est déjà un petit miracle. Il faut dire quand c’est bien, il faut dire quand ce n’est pas bien, et donc j’ai dit à mes garçons, soyez satisfaits parce qu’on ne pouvait rien espérer de mieux et c’est déjà très bien qu’on prenne un point. »

Questionné sur le manque de caractère de son équipe par Guillaume Hoarau, le technicien sénégalais estime que c’est surtout techniquement que son équipe a pêché et qu’il en est le principal fautif. « On ne peut pas considérer qu’une équipe en a eu à 10 contre Marseille et en gagnant à la dernière minute. On ne peut pas considérer qu’on a eu du caractère pour aller chercher la victoire contre Lyon et considérer qu’une semaine après, cette équipe n’en a plus. Je pense que c’est juste une question de contexte. Ce soir, on n’a pas été capable de gérer ce contexte et je le dis encore une fois techniquement. On n’a pas été bon et sûrement, le coach dans ses choix aussi n’a pas été bon. » Une soirée donc à oublier pour Beye et les siens, 8e du classement de Ligue 1, après six journées.